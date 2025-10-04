В WhatsApp появятся ники как в Telegram

Мессенджер WhatsApp, который долгие годы работал исключительно через привязку к телефонным номерам, вскоре позволит создавать уникальные имена пользователей. По данным WABetaInfo, компания уже тестирует систему предварительного резервирования @-юзернеймов, чтобы пользователи смогли заранее занять желаемый ник.

Подобная функция давно реализована у конкурентов вроде Telegram. В коде тестовых сборок WhatsApp нашли правила для имен: нельзя начинать их с «www», должны присутствовать буквы, разрешены только строчные буквы латиницы, цифры, точки и подчеркивания. Это должно привести имена к единому формату и снизить риск появления «мусорных» аккаунтов.

В настройках приложения появится отдельный пункт для бронирования имени, даже если сама функция еще не активирована. Такой подход должен помочь пользователям заранее защитить свой ник от мошенников и киберсквоттеров.

Разработчики пока официально не анонсировали дату реализации новой функции. Однако сам факт подготовки системы резервирования говорит о том, что поддержка ников пользователей может появиться в ближайшее время.