Осінь — стрес для хвостатих: як зберегти здоров’я вихованців в опалювальний сезон

З настанням осені та початком опалювального сезону власникам домашніх тварин варто приділяти більше уваги догляду за своїми улюбленцями. Перепади температур, сухе повітря та сезонне линяння можуть вплинути не лише на вигляд шерсті, а й на загальний стан здоров’я тварини.

Ветеринари наголошують: у цей період кішок слід регулярно вичісувати, а собакам — частіше проводити гігієнічні процедури, особливо якщо вони багато часу проводять на вулиці. Це допомагає запобігти утворенню ковтунів, зменшує кількість шерсті в домі та підтримує чистоту шкіри.

Ще одна важлива проблема осіннього сезону — зниження вологості повітря в опалюваних приміщеннях. Через це у тварин можуть з’являтися неприємні симптоми: сухість шкіри, лупа, подразнення очей або навіть кон’юнктивіт. Щоб уникнути цього, ветеринари радять використовувати зволожувачі повітря та додавати до раціону жиророзчинні вітаміни A, D і E, які підтримують здоров’я шкіри та шерсті.

Крім того, через коротший світловий день багато тварин, як і люди, можуть ставати більш млявими або дратівливими. Тому варто приділяти їм більше уваги — гратися, вигулювати, забезпечувати комфорт і спокій у домі.

Осінь — час не лише теплих пледів і гарячого чаю, а й додаткової турботи про наших чотирилапих друзів. Правильний догляд допоможе їм легше адаптуватися до холодів і залишатися здоровими та щасливими.