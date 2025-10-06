Tesla обновила европейскую Model 3: новые батареи LG увеличили запас хода до 750 км

Tesla представила обновленную версию Model 3 для европейского рынка — теперь электромобиль стал еще эффективнее благодаря новым аккумуляторам LG Energy. Те же батареи ранее появились в обновленных китайских моделях, и теперь они доходят до Европы.

Инженеры Tesla придерживаются гибкого подхода: когда появляются усовершенствованные элементы питания, компания интегрирует их в уже существующие батарейные блоки без масштабного изменения конструкции. Это позволяет повышать энергоэффективность и производительность, не тратя ресурсы на разработку новой системы.

В Китае модернизированная Model 3 с новыми элементами LG 5M преодолевает до 830 км по циклу CLTC. Хотя этот стандарт менее строгий, даже в реальных условиях такой результат впечатляет. Теперь те же батареи устанавливаются и в европейские версии, которые также изготавливаются на китайских заводах Tesla.

На официальном сайте компании уже появились обновленные характеристики:

Model 3 Long Range RWD — до 750 км по циклу WLTP,

— до по циклу WLTP, Модель 3 Long Range AWD — 660 км ,

— , Модель 3 Performance — 571 км.

Рост запаса хода стал возможным благодаря аккумуляторным ячейкам LG 5M с повышенной энергетической плотностью.

Кроме батарей, Tesla внесла и технические обновления:

в передний бампер интегрирована дополнительная камера — для улучшения обзора и автопилота;

— для улучшения обзора и автопилота; традиционные переключатели поворотов вернулись после года экспериментов с сенсорным управлением.

Благодаря этим улучшениям Tesla продолжает укреплять позиции на европейском рынке, демонстрируя, что развитие электромобилей тесно связано с прогрессом в технологиях аккумуляторов.