Дали время до 4 марта: украинцам изменили срок пребывания в Европе

Украинцы, которые находятся в Италии под статусом временной защиты, получили важное обновление. Итальянские власти начали выдачу новых пластиковых карточек с продленным сроком действия — до 4 марта 2027 года.

Как сообщил юрист Дмитрий Магдич, эти новые карточки получают лица, подавшие документы в 2025 году (как впервые, так и на продление), а также те, чьи дела («практики») длительное время «зависли» в квестуре (миграционный отдел полиции).

Что делать тем, у кого уже есть карта до марта 2026 года

Для тех, кто уже имеет на руках пластиковые карты с предыдущим сроком действия (до марта 2026 года), продление также состоится, но несколько позже.

По словам юриста, ожидается, что соответствующий закон будет принят в конце 2025 года. После этого срок действия их документов также будет автоматически продлен.

Важно: если ваша пластиковая карта уже изготовлена, но вы ее не забрали, документ не будет аннулирован. Он просто будет «ждать» владельца в квестуре.

Возможность конвертации: путь к постоянному проживанию

Временная защита предоставляет украинцам право на трудоустройство в Италии, а также возможность конвертировать его в другие, долгосрочные виды разрешений на проживание. К ним относятся:

Permesso di lavoro subordinato: разрешение на работу по контракту.

разрешение на работу по контракту. Permesso di lavoro autonomo: разрешение на предпринимательскую деятельность (фриланс, собственный бизнес).

Однако, для конвертации необходимо выполнить ряд обязательных условий:

Контракт: Наличие рабочего контракта (для работника или фрилансера) минимум на шесть месяцев. Контракты на более короткий срок, например, на 3 месяца, не подходят. Минимальный доход: Годовой доход должен составлять не менее 7000 евро на одного человека. За каждого иждивенца (лицо, находящееся на иждивении) добавляется требование доплаты 3500 евро.

Для подачи заявления на конвертацию нужно подготовить пакет документов, включающий паспорт, разрешение на временное пребывание (или заявку на убежище), контракт (при наличии), идентификационный код(Codice Fiscale) и документ об открытии Partita IVA (для фрилансеров).