F-16 и E-3 в небе: Какую технику США подняли на перехват российских самолетов?

Недавний инцидент, связанный с пролетом стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 у берегов Аляски, продемонстрировал то, какую технику США будет использовать в подобных ситуациях.

Для успешного перехвата и контроля ситуации в воздух подняли комплексную авиационную группировку:

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 (AWACS): Этот самолет является ключевым элементом операции. Он используется как «воздушный командный пункт», способный обнаруживать российские самолеты на больших расстояниях и координировать действия американских истребителей. Истребители F-16: Для непосредственного перехвата и визуального сопровождения российских самолетов в воздух подняли четыре истребителя F-16. Эти многоцелевые самолеты выполняют роль «щита», обеспечивая безопасность воздушного пространства. Заправщики KC-135: В операции также было задействовано четыре самолета-заправщика KC-135. Они обеспечивают возможность дозаправки истребителей F-16 в воздухе, что значительно увеличивает время их патрулирования и эффективность миссии перехвата.

Такой состав сил (разведка/управление, перехват и обеспечение) свидетельствует о высокой степени готовности американского командования к реагированию на потенциальные угрозы вблизи своих границ.