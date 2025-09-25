Будет война: посол РФ во Франции предостерег от сбивания их самолетов

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков выступил с резким предупреждением о возможном прямом военном конфликте между Россией и НАТО. В эфире французской радиостанции RTL дипломат заявил, что сбитие российского самолета силами Альянса будет расценено как прямая агрессия и будет иметь неизбежные последствия.

«Это будет война. Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта», — подчеркнул Мешков.

Его заявление прозвучало на фоне роста напряженности и частых инцидентов в воздушном пространстве вблизи стран-членов НАТО, особенно в Балтийском и Черноморском регионах. Такие инциденты, связанные с приближением российских военных самолетов к границам Альянса, уже неоднократно приводили к поднятию истребителей НАТО на перехват.