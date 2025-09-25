Буде війна: посол РФ у Франції застеріг від збиття їх літаків

Посол Російської Федерації у Франції Олексій Мешков виступив із різким попередженням щодо можливого прямого військового конфлікту між Росією та НАТО. В ефірі французької радіостанції RTL дипломат заявив, що збиття російського літака силами Альянсу буде розцінено як пряма агресія і матиме неминучі наслідки.

“Це буде війна. Якщо НАТО зб’є російський літак, це означатиме початок військового конфлікту”, — наголосив Мешков.

Його заява пролунала на тлі зростання напруженості та частих інцидентів у повітряному просторі поблизу країн-членів НАТО, особливо в Балтійському та Чорноморському регіонах. Такі інциденти, пов’язані з наближенням російських військових літаків до кордонів Альянсу, вже неодноразово призводили до підняття винищувачів НАТО на перехоплення.