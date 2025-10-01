OnePlus 15 замечен на фотографии перед выпуском

Китайская киберспортивная лига PEL (Peacekeeper Elite League) спровоцировала утечку информации о будущем флагманском смартфоне OnePlus. В социальных сетях лиги было опубликовано фото, на котором один из участников держит в руках неизвестное устройство, которое, как быстро подтвердили известные инсайдеры, оказалось OnePlus 15.

Инсайдеры Digital Chat Station и Ice Universe подтвердили, что смартфон на снимке является следующим флагманом компании. Если слухи окажутся правдивыми, OnePlus 15 получит значительные обновления аппаратного и программного обеспечения:

Процессор: Ожидается, что сердцем устройства станет новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 .

Ожидается, что сердцем устройства станет новый чип . Память и аккумулятор: Смартфон может получить до 16 ГБ оперативной памяти и мощный аккумулятор на 7000 мАч .

Смартфон может получить до и мощный аккумулятор на . Экран: Вероятно, OnePlus 15 будет иметь плоский OLED-дисплей с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K и сверхвысокой частотой обновления 165 Гц .

Вероятно, OnePlus 15 будет иметь плоский с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K и сверхвысокой частотой обновления . Камера: Основным модулем станет 50-мегапиксельная камера, дополненная перископическим модулем с трехкратным оптическим увеличением. Кроме того, компания может внедрить собственный движок обработки изображений DetailMax.

Хотя официальная дата презентации OnePlus 15 пока не объявлена, появление устройства в руках киберспортсменов свидетельствует о том, что разработка находится на финальной стадии.