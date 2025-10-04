OnePlus 15 покажут в ноябре

Компания OnePlus готовит международный запуск OnePlus 15, который состоится уже 13 ноября. В этот день смартфон представят не только для глобального рынка, но и отдельно для Индии. Китайский релиз ожидается чуть раньше — в октябре.

Компания уже подтвердила, что OnePlus 15 будет работать на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это топовый процессор, представленный на прошлой неделе, и именно он станет главной особенностью будущего флагмана. Дизайн устройства бренд уже раскрыл, но остальные характеристики пока держит в секрете.

Ожидается, что в ближайшие недели OnePlus раскроет больше подробностей о камерах, дисплее и быстрой зарядке устройства. Пока же публикацию подогревают бенчмарки Snapdragon 8 Elite Gen 5, где новый чип демонстрирует серьезный прирост мощности по сравнению с предшественником.