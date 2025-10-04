Готовимся к уровню G1: завтра Украину накроет магнитная буря

В воскресенье, 5 октября, на Земле прогнозируется повышенная солнечная активность, которая может вызвать незначительные магнитные колебания. По данным астрономов, вероятность магнитной бури составляет около 36%, но речь идет о буре слабой интенсивности — уровень G1 (Kp5) по международной шкале.

🕓 Когда ожидается пик активности

Наиболее ощутимые колебания прогнозируются в утренние часы.

Около 03:00 ожидается возбуждение магнитосферы, индекс активности достигнет Kp4 .

ожидается возбуждение магнитосферы, индекс активности достигнет . Этот уровень будет держаться до 09:00, после чего активность постепенно снизится до Kp3, что соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли.

☀️ Что означает уровень G1

Уровень G1 считается самой слабой магнитной бурей. В это время могут наблюдаться незначительные сбои в работе радиосвязи, GPS или повышенная чувствительность у метеозависимых людей. Однако для большинства населения событие пройдет практически незаметно.

💡 Советы метеозависимым

Медики советуют в дни повышенной солнечной активности:

избегать переутомления и стрессов;

уменьшить физические нагрузки;

пить больше воды;

обеспечить достаточный сон и отдых.

Также желательно отложить важные решения и поездки, если вы чувствительны к изменениям погоды.