Готовимся к уровню G1: завтра Украину накроет магнитная буря
В воскресенье, 5 октября, на Земле прогнозируется повышенная солнечная активность, которая может вызвать незначительные магнитные колебания. По данным астрономов, вероятность магнитной бури составляет около 36%, но речь идет о буре слабой интенсивности — уровень G1 (Kp5) по международной шкале.
🕓 Когда ожидается пик активности
Наиболее ощутимые колебания прогнозируются в утренние часы.
- Около 03:00 ожидается возбуждение магнитосферы, индекс активности достигнет Kp4.
- Этот уровень будет держаться до 09:00, после чего активность постепенно снизится до Kp3, что соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли.
☀️ Что означает уровень G1
Уровень G1 считается самой слабой магнитной бурей. В это время могут наблюдаться незначительные сбои в работе радиосвязи, GPS или повышенная чувствительность у метеозависимых людей. Однако для большинства населения событие пройдет практически незаметно.
💡 Советы метеозависимым
Медики советуют в дни повышенной солнечной активности:
- избегать переутомления и стрессов;
- уменьшить физические нагрузки;
- пить больше воды;
- обеспечить достаточный сон и отдых.
Также желательно отложить важные решения и поездки, если вы чувствительны к изменениям погоды.