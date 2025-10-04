Samsung Galaxy S26 Ultra научится скрывать контент на экране

Galaxy S26 Ultra будет оснащен функцией Privacy Display, которая ограничивает видимость экрана под боковыми углами. Эта функция работает аналогично физическим защитным пленкам для экранов, позволяя видеть изображение только при прямом взгляде, в то время как окружающие не смогут подглядывать через плечо. Samsung реализовал эту функцию программно — и, что важнее, ее можно включать или выключать по желанию.

Функция впервые была обнаружена в коде One UI 8.5 и описывается следующим образом: «Ограничивает видимость экрана под боковыми углами для защиты вашей конфиденциальности в общественных местах».

Пользователь X под ником Ach опубликовал скриншоты, демонстрирующие, как Samsung планирует реализовать эту функцию. В настройках появится переключатель Auto Privacy, который автоматически активирует Privacy Display в переполненных общественных местах — от лифтов до общественного транспорта. Также можно будет настроить расписание включения и выключения функции. Кроме того, пользователь сможет указать приложения, при запуске которых Privacy Display будет активироваться автоматически.

Судя по всему, функция может затемнять не весь экран, а только отдельные элементы — например, всплывающее сообщение или окно «картинка в картинке». Также можно будет защитить изображения в галерее, содержащие конфиденциальную информацию или помеченные как защищённые. Интерфейсы ввода PIN-кода, пароля и графического ключа также могут быть скрыты с помощью этой функции.

Дополнительный режим под названием «Максимальная конфиденциальность» снижает яркость экрана при активированном Privacy Display, чтобы сделать содержимое еще менее заметным для окружающих.

Хотя функция была найдена в коде One UI 8.5, для ее работы потребуется аппаратная поддержка.

По данным Ach, она будет доступна только на Galaxy S26 Ultra. Это означает, что даже после обновления до One UI 8.5 старые модели не получат эту функцию. Учитывая историю Samsung с эксклюзивными экранными технологиями для линейки Ultra, маловероятно, что другие модели серии S26 получат Privacy Display.