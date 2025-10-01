Рекордсмен автономности: iPhone 17 Pro показал лучшее время работы в истории Pro-серии

Новый iPhone 17 Pro установил рекорд автономности среди моделей Pro-серии от Apple. По результатам тестов, имитирующих среднюю повседневную нагрузку, смартфон продемонстрировал значительный прирост времени работы, обойдя своих предшественников.

Модель iPhone 17 Pro с аккумулятором емкостью 3998 мА-ч проработала 15 часов и 23 минуты. Для сравнения, прошлогодний iPhone 16 Pro, который имел батарею на 3582 мА-ч, показывал результат 14 часов и 17 минут. Таким образом, автономность нового «профессионала» выросла более чем на один час.

Неизменным лидером остается более крупный iPhone 17 Pro Max со временем работы почти 18 часов. Базовый iPhone 17 также показал высокий результат — 14 часов и 59 минут.

Сравнение с конкурентами:

Новый iPhone 17 Pro выгодно выделяется на фоне основных конкурентов:

модель Время работы (средняя нагрузка) iPhone 17 Pro 15 часов 23 минуты Samsung Galaxy S25 13 часов 9 минут Google Pixel 10 Pro 10 часов 10 минут

Результаты в специфических режимах:

В детальных тестах iPhone 17 Pro также демонстрирует впечатляющие показатели:

В режиме разговора: 23 часа 14 минут.

23 часа 14 минут. В режиме просмотра видео: 22 часа 47 минут.

22 часа 47 минут. В режиме серфинга в сети: 12 часов 39 минут.

12 часов 39 минут. В играх: 10 часов 14 минут.

Рост автономности стал возможным благодаря сочетанию увеличенной емкости аккумулятора и, вероятно, оптимизированной энергоэффективности нового процессора Apple. Эти показатели делают iPhone 17 Pro самым выносливым флагманом среди всех моделей Pro-серии, выпущенных компанией Apple.