Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 25H2 в рамках Windows 11 25H2

Microsoft начала распространение большого обновления Windows 11 — версии 25H2. Пользователи Windows 11 24H2 получают обновление в виде небольшого пакета активации, что делает процесс быстрым и почти незаметным.

Версии 24H2 и 25H2 построены на общей кодовой базе, поэтому набор функций у них одинаковый. Разница в том, что в 25H2 активированы ранее скрытые возможности и реализованы изменения в системе безопасности. Среди них — новые механизмы защиты от уязвимостей и инструменты для разработчиков с поддержкой ИИ-алгоритмов.

Вместе с этим Microsoft отказалась от некоторых устаревших компонентов: в Windows 11 25H2 больше нет PowerShell 2.0 и консольной утилиты WMIC. Для корпоративных и образовательных клиентов добавлена поддержка Wi-Fi 7, а также расширены возможности по управлению предустановленными приложениями.

Обновление устанавливается по-разному — в зависимости от версии ОС. С Windows 11 24H2 переход займет несколько минут, а вот пользователям 22H2 и 23H2 придется пройти полноценное обновление с перезаписью системы. Для чистой установки компания также выложила ISO-образы новой версии на своем сайте.

Microsoft отмечает, что распространение будет происходить поэтапно, а все пользователи получат обновление в течение ближайших месяцев. Срок поддержки Windows 11 версии 25H2 будет составлять 24 месяца для версий Home и Pro и 36 месяцев — для Enterprise и Education.