«Мучитель смартфонов» протестировал iPhone 17 Pro на прочность и удивился

Известный блогер Зак Нельсон, более известный как «мучитель смартфонов», провел серию традиционных тестов, чтобы проверить прочность нового флагмана Apple — iPhone 17 Pro. Он изучил конструкцию устройства и пришел к неожиданным выводам.

По словам Нельсона, смартфон имеет очень привлекательный дизайн. Он оснащен цельным алюминиевым корпусом с анодированием и имеет твердость 9 по шкале Мооса, что делает его одним из самых прочных устройств на рынке (тверже только алмаз). На первый взгляд, это должно обеспечить полную неуязвимость к царапинам.

Однако, как отметил блогер, есть определенный нюанс. Процесс анодирования имеет слабое место — резкие переходы. В случае с iPhone 17 Pro это касается выступа модуля камеры. Защитный слот в этом месте держится неидеально, и его легко повредить, например, ключами. Именно поэтому Зак Нельсон не рекомендует носить iPhone 17 Pro в кармане без чехла.

Несмотря на это, в тесте на изгиб новый смартфон показал отличные результаты. Сломать его руками невозможно, что свидетельствует об общей высокой прочности конструкции. В общем, iPhone 17 Pro оказался на удивление надежным, но, как и любой другой флагман, он нуждается в защите для сохранения идеального внешнего вида.