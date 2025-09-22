Hardnews
Новинки от Xiaomi: инсайдер раскрыл детали и цены будущих устройств
Известный инсайдер Sudhanshu Ambhore опубликовал список гаджетов, которые компания Xiaomi готовится представить в ближайшее время на глобальном рынке, а также их вероятные цены. Презентация новинок ожидается уже 24 сентября.
По информации инсайдера, линейка Xiaomi 15T выйдет в двух модификациях:
- Xiaomi 15T с 12/256 ГБ памяти будет стоить 649 евро.
- Xiaomi 15T Pro с аналогичным объемом памяти оценивается в 799 евро.
Помимо флагманских смартфонов, ожидается, что компания представит целый ряд других устройств. Среди них:
- Планшет Redmi Pad 2 Pro с конфигурацией 6/128 ГБ по цене 349 евро.
- Умные часы Watch S4 (41 мм) в трех вариантах цены — 149, 169 или 219 евро, в зависимости от материала ремешка.
- Открытые наушники OpenWear Stereo Pro за 149 евро.
- Умная домашняя камера Smart Camera C701 за 60 евро.
- Робот-пылесос Robot Vacuum 5 Pro, стоимость которого будет составлять 899 евро.
Если информация подтвердится, Xiaomi предложит широкий спектр новых гаджетов в разных ценовых сегментах, продолжая свою стратегию расширения экосистемы устройств для «умного» дома и персонального пользования.