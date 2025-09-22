Дрон-невидимка Vectis: Lockheed Martin готовит ответ конкурентам

Подразделение Skunk Works компании Lockheed Martin представило свою новую разработку — малозаметный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Vectis. Этот дрон класса Group 5 позиционируется как высокоэффективный «компаньон» для истребителей пятого поколения, таких как F-35, а также для будущих самолетов программы NGAD. Вместо того чтобы ждать официального контракта от Пентагона, компания решила ускорить процесс, планируя завершить разработку и летные испытания всего за два года.

Такой подход, очевидно, является попыткой Lockheed Martin обойти бюрократические процедуры и напрямую продемонстрировать Пентагону свою готовность закрыть насущные потребности ВВС США в высокоживучих управляемых беспилотниках. По словам представителей компании, основные компоненты для Vectis уже заказаны, а сборка первого прототипа активно ведется.

Технологии для современной войны

Инженеры Skunk Works подчеркивают, что Vectis — это не одноразовый дрон, а многофункциональная боевая платформа, способная действовать в условиях сильного противодействия ПВО. Главный акцент в конструкции сделан на высокую живучесть и скрытность. По предварительным данным, аппарат выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», наследуя опыт культовых проектов, таких как F-117 и RQ-170.

Военные смогут быстро адаптировать дрон под различные задачи благодаря полностью открытой модульной архитектуре, которая соответствует последним стандартам Министерства обороны США. Это позволит оперативно менять полезную нагрузку — от высокоточных ударов и радиоэлектронной борьбы до разведки и целеуказания.

Эксперты считают, что Vectis является прямым ответом Lockheed Martin на успехи конкурентов — General Atomics и Anduril, чьи платформы уже были отобраны ВВС на первом этапе американской программы по разработке ведомых дронов. Кроме того, появление Vectis происходит на фоне растущих требований к подобным устройствам в условиях конфликтных регионов, где способность беспилотника действовать автономно, без связи или GPS-сигнала, становится критически важной.

Разработчики утверждают, что успех проекта может кардинально изменить баланс сил в будущих воздушных кампаниях, ведь новый БПЛА является высокоэффективным и при этом масштабируемым по стоимости инструментом.