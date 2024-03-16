В Epic Games Store раздают сразу две крутые игры

Вслед за началом весенней распродажи Steam другой крупный магазин игр Epic Games Store также начал сливать крупные проекты со скидками, а два тайтла можно даже забрать бесплатно.

Первая игра — чёрно-белая 2D-головоломка The Bridge, которая набрала огромное количество положительных отзывов в Steam.

«The Bridge — это двухмерная логическая игра, в ходе которой вам придётся пересмотреть свой взгляд на физику и перспективу. Сложите Исаака Ньютона с М. К. Эшером — и получите The Bridge. Управляйте притяжением, ходите по потолку как по полу, и всё это в декорациях невозможных сооружений», — говорится в описании The Bridge.

Эту игру можно получить в свою коллекцию до вечера 21 марта.

Второй тайтл — популярный экшен Deus Ex: Mankind.

«Deus Ex: Mankind Divided — это ролевая игра в стилистике киберпанка, в которой у ваших решений есть последствия. Вы играете за Адама Дженсена — тайного агента, обладающего аугментациями. Его цель — уничтожить Иллюминатов, желающих захватить контроль над будущим человечества», — из описания игры.