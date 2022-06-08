Нацбанк собирается поднять фиксированный курс: на какой цифре остановится доллар

Национальный банк Украины, который до этого времени упорно держал официальный курс на уровне 29,25 грн за доллар, вскоре может изменить свою позицию. По мнению финансового аналитика Ивана Угляницы, уже в ближайшее время регулятор примет решение ослабить нацвалюту до 32-33 грн/долл.





Такие действия НБУ експерт считает вполне логичными, особенно на фоне недавнего повышения до 25% учетной ставки. Кроме того, приближение фиксированного курса валюты к наличному будет иметь целый ряд положительных последствий.

Прежде всего, уменьшится валютный туризм, который из-за разницы между наличным и официальным курсами превратился в самый настоящий бизнес. Украинцы выезжают за границу, снимают там наличные по фиксированному курсу, а по приезду продают доллары и евро по курсу наличному. Но когда регулятор увеличит официальный курс, то валютный туризм потеряет свою привлекательность для населения.

Среди других преимуществ повышения фиксированного курса также можно выделить существенное уменьшение давления на гривну и золотовалютный резерв Национального банка. Население перестанет массово совершать бессмысленные гривневые покупки и вклады, лишь бы сохранить свои сбережения. Это приведет к перераспределению экономики и, как следствие, формированию более прозрачных финансовых отношений в государстве.

Иван Угляница также отметил, что рост официального доллара и евро остудит пыл украинцев к поиску валюты. Люди прекратят охоту за иностранными наличными, от чего наличный курс рано или поздно начнет падать. А такая динамика безусловно пойдет на пользу валютному рынку.

В целом эксперт финансовых рынков в откреплении фиксированного курса и его движении к более высоким показателям видит одни только преимущества. Но решится ли на такой шаг Нацбанк, пока точно неизвестно. Хотя и повышения учетной ставки с 10% сразу же до 25% от регулятора тоже никто не ждал. Так что НБУ может уже завтра удивить нас новым официальным курсом.