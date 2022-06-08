Будет из чего выбрать: топ-10 самых популярных б/у автомобилей, ввезенных без пошлины

Во время действия моратория на уплату пошлин, в Украину было ввезено немало легковых автомобилей. По приблизительным подсчетам, общее их количество – чуть более 111 тысяч единиц. Средний возраст пригнанных автомобилей составляет 14 лет. Хотя около 1,3% из общего числа автоимпорта составляют машины с минимальным пробегом от 2020 года выпуска.





Эксперты выделили десятку наиболее популярных моделей машин, которых украинцы импортировали больше всего. Поскольку они были ввезены без уплаты пошлины, то и купить на вторичном рынке их можно немного дешевле. Так что всем, кто собирается приобрести себе «железного коня», стоит ознакомиться с нашим рейтингом.

Первые две позиции в топ-10 подержанных авто заняли классические модели бренда Volkswagen. Украинцы бесплатно завезли 7020 штук VW Passat разных модификаций и годов выпуска. В то же время количество легковых автомобилей VW Golf в Украине увеличилось на 6510 штук.

На третьей строчке оказался еще один любимец украинских автомобилистов – Renault Megane. Таких машин на вторичном рынке прибавилось 5716 единиц.

Четвертым стал опять же автомобиль производства концерна Volkswagen – Skoda Octavia. Б/у машин этой модели в Украине стало больше на 4558 штук.

Пятерку самых популярных среди импортеров легковушек закрывает Ford Focus. Кое-кто, конечно же, пригнал машину для собственных нужд. Но все равно из 3023 пересекших границу экземпляров большая часть попадет на популярные сайты по продаже автомобилей.

Остальные машины из топ-10 беспошлинного импорта разместились в рейтинге следующим образом:

VW Touran – 2882 шт.

Audi A6 – 2813 шт.

Audi A4 – 2770 шт.

Opel Zafira – 2665 шт.

Opel Astra – 2518 шт.

Напомним, что на сегодняшний день ввозить без пошлины украинцы могут только внедорожники с полным поводом, выпущенные до 2017 года. Такие машины сейчас крайне необходимы украинским воинам, поэтому правительство, запретив беспошлинный автоимпорт, оставило небольшую лазейку для пополнения автопарка ВСУ.