Украинцам могут повысить пенсии уже в июле: кто и сколько получит

В Украине с 1 июля могут пересчитать пенсии. Но реализовать этот замысел правительству удастся только, если хватит бюджетных средств. Увеличить планируют минимальную и максимальную пенсию, а также сумму надбавки за сверхурочный стаж.





В рамках июльского перерасчета размер выплат изменится следующим образом:

минимальная пенсия – на 93 грн, с 1934 до 2027 грн;

максимальная пенсия – на 930 грн, с 19 340 грн до 20 270 грн;

доплата за сверхстаж – на 93 коп, с 19,34 грн до 20,27 грн за 1 год.

Как сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, перерасчету будут подлежать и другие виды доплат, если они привязаны к сумме прожиточного минимума. Также чиновница отметила, что надеется претворить в жизнь планы, зафиксированные в календаре повышения пенсионных выплат. Хотя сейчас состояние государственного бюджета мягко говоря нестабильно и не позволяет уверенно утверждать, что перерасчет пенсий таки произойдет.

Следует отметить, что несмотря на значительный дефицит государственного бюджета, в Минсоцполитики автоматически продлили выплату всех видов социальной помощи украинцам. Речь идет о субсидиях, выплатах безработным, многодетным семьям, инвалидам и другим категориям социально незащищенных граждан. Таких получателей государственной помощи сейчас насчитывается около 6 миллионов. Еще более 11 миллионов украинцев получают пенсионные выплаты.

Напомним, что в мае на пенсии украинцам государство перечислило 48,7 млрд. грн, а это на 0,2 млрд. грн больше, чем в предыдущем месяце. Но свои деньги, к сожалению, получили не все пенсионеры. Гражданам пожилого возраста, обслуживаемым в банках, все средства перечислили в срок. Ведь они получают пенсию на банковскую карту.

В то же время клиенты «Укрпочты» столкнулись с определенными трудностями при получении своих выплат. Некоторые отделения почтового оператора в оккупированных областях сейчас не работают, как и курьеры, которые обычно занимались доставкой пенсий. Однако стариков заверили, что их деньги никуда не денутся и будут ждать получателей, сколько потребуется.