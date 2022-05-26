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Валюта замерла: курс валют на 27 мая
После стремительного подорожания в начале недели, евро так же стремительно пошел на убыль. 27 мая Национальный банк Украины установил его курс на уровне 31 гривны и 31 копейки. Европейская валюта удерживает свои позиции по сравнению со средой.
Следом за евро подешевели и другие европейские валюты. Польский злотый 27 мая будет торговаться на уровне 6 гривен и 79 копеек. За румынский лей будут просить 6 гривен и 33 копейки.
НБУ продолжает удерживать доллар. Курс американской валюты в пятницу, 27 мая, составит 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 27 мая
|Код цифровий
|Код літерний
|Кількість одиниць валюти
|Назва валюти
|Офіційний курс
|036
|AUD
|1
|Австралійський долар
|20,7286
|944
|AZN
|1
|Азербайджанський манат
|17,2422
|933
|BYN
|1
|Білоруський рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарський лев
|16,0125
|410
|KRW
|100
|Вона
|2,3071
|344
|HKD
|1
|Гонконгівський долар
|3,7268
|208
|DKK
|1
|Данська крона
|4,2086
|840
|USD
|1
|Долар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Євро
|31,3159
|818
|EGP
|1
|Єгипетський фунт
|1,5742
|392
|JPY
|10
|Єна
|2,3029
|985
|PLN
|1
|Злотий
|6,7973
|356
|INR
|10
|Індійська рупія
|3,7694
|124
|CAD
|1
|Канадський долар
|22,8233
|191
|HRK
|1
|Куна
|4,1556
|484
|MXN
|1
|Мексиканське песо
|1,4775
|498
|MDL
|1
|Молдовський лей
|1,531
|376
|ILS
|1
|Новий ізраїльський шекель
|8,7146
|554
|NZD
|1
|Новозеландський долар
|18,9279
|578
|NOK
|1
|Норвезька крона
|3,0511
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,8534
|643
|RUB
|10
|Російський рубль
|4,6099
|946
|RON
|1
|Румунський лей
|6,3365
|360
|IDR
|1000
|Рупія
|2,002
|702
|SGD
|1
|Сінгапурський долар
|21,2856
|960
|XDR
|1
|СПЗ (спеціальні права запозичення)
|39,4797
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,894
|949
|TRY
|1
|Турецька ліра
|1,7835
|348
|HUF
|100
|Форинт
|8,0205
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлінгів
|36,8407
|203
|CZK
|1
|Чеська крона
|1,2695
|752
|SEK
|1
|Шведська крона
|2,9567
|756
|CHF
|1
|Швейцарський франк
|30,4516
|156
|CNY
|1
|Юань Женьміньбі
|4,3455