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Валюта замерла: курс валют на 27 мая

26.05.2022
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После стремительного подорожания в начале недели, евро так же стремительно пошел на убыль. 27 мая Национальный банк Украины установил его курс на уровне 31 гривны и 31 копейки. Европейская валюта удерживает свои позиции по сравнению со средой.


Следом за евро подешевели и другие европейские валюты. Польский злотый 27 мая будет торговаться на уровне 6 гривен и 79 копеек. За румынский лей будут просить 6 гривен и 33 копейки.

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НБУ продолжает удерживать доллар. Курс американской валюты в пятницу, 27 мая, составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 27 мая

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,7286
AZN1Азербайджанський манат17,2422
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев16,0125
KRW100Вона2,3071
HKD1Гонконгівський долар3,7268
DKK1Данська крона4,2086
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро31,3159
EGP1Єгипетський фунт1,5742
JPY10Єна2,3029
PLN1Злотий6,7973
INR10Індійська рупія3,7694
CAD1Канадський долар22,8233
HRK1Куна4,1556
MXN1Мексиканське песо1,4775
MDL1Молдовський лей1,531
ILS1Новий ізраїльський шекель8,7146
NZD1Новозеландський долар18,9279
NOK1Норвезька крона3,0511
ZAR1Ренд1,8534
RUB10Російський рубль4,6099
RON1Румунський лей6,3365
IDR1000Рупія2,002
SGD1Сінгапурський долар21,2856
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,4797
KZT100Теньге6,894
TRY1Турецька ліра1,7835
HUF100Форинт8,0205
GBP1Фунт стерлінгів36,8407
CZK1Чеська крона1,2695
SEK1Шведська крона2,9567
CHF1Швейцарський франк30,4516
CNY1Юань Женьміньбі4,3455

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26.05.2022
1 хвилина на прочитання
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