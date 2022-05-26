Валюта замерла: курс валют на 27 мая

После стремительного подорожания в начале недели, евро так же стремительно пошел на убыль. 27 мая Национальный банк Украины установил его курс на уровне 31 гривны и 31 копейки. Европейская валюта удерживает свои позиции по сравнению со средой.





Следом за евро подешевели и другие европейские валюты. Польский злотый 27 мая будет торговаться на уровне 6 гривен и 79 копеек. За румынский лей будут просить 6 гривен и 33 копейки.

НБУ продолжает удерживать доллар. Курс американской валюты в пятницу, 27 мая, составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 27 мая