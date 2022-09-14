Нова Пошта знизила вартість посилок в двічі у ряд напрямків
Нова Пошта знизила вартість відправлення посилок до Польщі. Нова ціна у 2,5 раза менша, від тої, яку необхідно було сплачувати раніше. Відправляти за новими тарифами можна буде не всі речі, а лише особисті, такі як одяг, спортивні товари, взуття.
Які речі можна буде відправляти у Польщу з України дешевше
Через війну із Росією з України до Польщі виїхали мільйони людей. Хтось планував повернутись, через декілька місяців, але все-таки лишився там, знайшов роботу, відправив дітей до школи. Зараз наближається зима, тому збільшилась кількість посилок з України з особистими теплими речами, взуттям, та різними предметами для нормального повсякденного життя. Саме тому Нова Пошта переглянула вартість на деякі різновиди посилок, а саме:
- Відправка посилок до 2 кг замість 600 грн коштує 250 грн.
- Відправка посилок до 10 кг замість 900 грн коштує 325 грн.
- Відправка посилок до 30 кг замість 1500 грн коштує 400 грн.
Ціни розповсюджується на посилки через поштомат та кур’єром. Доставка триває до 5 робочих днів. На речах не має бути цінників — це обов’язкова умова.
Для польських поштоматів максимально допустимі розміри посилок: 41х38х64 см, вага до 25 кг. Якщо вага до 30 кг, її доправить кур’єр на вказану адресу.
Як відправити посилку з особистими речами з України до Польщі через Нову Пошту
Щоб здійснити відправлення, потрібно принести посилку у найближче відділення НП. Вона має бути відкритою, щоб працівник пошти міг перевірити, чи відповідає її зміст вимогам транспортної компанії. Далі необхідно вказати адресу отримувача, його прізвище, ім’я та по батькові, а також обрати тип доставлення: кур’єром чи на поштомат. Якщо посилку доставить кур’єр, необхідна точна адреса отримувача: місто, будинок, квартира, телефон. Після внесення всіх даних, посилку оплачують і все.
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