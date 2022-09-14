Нова Пошта знизила вартість посилок в двічі у ряд напрямків

Нова Пошта знизила вартість відправлення посилок до Польщі. Нова ціна у 2,5 раза менша, від тої, яку необхідно було сплачувати раніше. Відправляти за новими тарифами можна буде не всі речі, а лише особисті, такі як одяг, спортивні товари, взуття.





Які речі можна буде відправляти у Польщу з України дешевше

Через війну із Росією з України до Польщі виїхали мільйони людей. Хтось планував повернутись, через декілька місяців, але все-таки лишився там, знайшов роботу, відправив дітей до школи. Зараз наближається зима, тому збільшилась кількість посилок з України з особистими теплими речами, взуттям, та різними предметами для нормального повсякденного життя. Саме тому Нова Пошта переглянула вартість на деякі різновиди посилок, а саме:

Відправка посилок до 2 кг замість 600 грн коштує 250 грн.

Відправка посилок до 10 кг замість 900 грн коштує 325 грн.

Відправка посилок до 30 кг замість 1500 грн коштує 400 грн.

Ціни розповсюджується на посилки через поштомат та кур’єром. Доставка триває до 5 робочих днів. На речах не має бути цінників — це обов’язкова умова.

Для польських поштоматів максимально допустимі розміри посилок: 41х38х64 см, вага до 25 кг. Якщо вага до 30 кг, її доправить кур’єр на вказану адресу.

Як відправити посилку з особистими речами з України до Польщі через Нову Пошту

Щоб здійснити відправлення, потрібно принести посилку у найближче відділення НП. Вона має бути відкритою, щоб працівник пошти міг перевірити, чи відповідає її зміст вимогам транспортної компанії. Далі необхідно вказати адресу отримувача, його прізвище, ім’я та по батькові, а також обрати тип доставлення: кур’єром чи на поштомат. Якщо посилку доставить кур’єр, необхідна точна адреса отримувача: місто, будинок, квартира, телефон. Після внесення всіх даних, посилку оплачують і все.