В Україні з’являться «молоді» пенсіонери: хто вийде на відпочинок раніше

Громадяни України, що захищають батьківщину у складі підрозділів територіальної оборони, зможуть раніше вийти на пенсію. Для них будуть діяти ті ж самі правила, що й для військовослужбовців, пенсійний вік яких складає 55 років – у чоловіків, та 50 років – у жінок.





Новина про достроковий вихід на пенсію для учасників тероборони днями з’явилася на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України. У відомстві також уточнили, що даною пільгою громадянин може скористатися лише за умови наявності достатнього трудового стажу. Чоловіки, що захищають батьківщину в складі територіальних формувань, зможуть вийти на заслужений відпочинок раніше, якщо мають 25 років офіційного стажу. Натомість для жінок норма за стажем складає 20 років.

Пенсія у колишніх учасників ТРО, як і у військовослужбовців, буде підвищеною. Щоправда точну суму доплати у Мінсоці наразі не повідомляють. Якщо ж українець загине, захищаючи батьківщину, його рідним також будуть платити підвищену пенсію.

«У випадку смерті громадян, що входять до складу територіальних добровольчих загонів, в процесі виконання покладених на них завдань, членам їх родин буде надано право на отримання підвищеного пенсійного забезпечення», – розповіли у відомстві.

Зазначені зміни до закону України були запропоновані 15 березня. А вже 21 березня 2022-го року нові правила виходу на пенсію для учасників територіальної оборони офіційно набули чинності.

Нагадаємо, що в Україні днями почала діяти спеціальна програма працевлаштування для переселенців. Власникам закладів та підприємств будуть виплачувати по 6 500 грн (мінімальна зарплата) за кожну внутрішньо переміщену особу, яку вони найняли на роботу. Таким чином в уряді вирішили заохотити роботодавців залучати до діяльності своїх компаній якнайбільше переселенців, тим самим даючи їм можливість отримувати стабільний дохід та вносити свій вклад у відродження економіки країни.

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