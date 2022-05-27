Стало відомо, скільки українців вирішили залишитись в Польщі назавжди

З початку війни до Польщі виїхало близько 1,4 мільйона українців. Частина з них після звільнення своїх міст від окупантів одразу ж вирушили додому. Та більшість біженців вже ще залишається в гостях у сусідів. Ба більше, майже 30% з числа українців, які через війну опинилися у Польщі, заявили, що не планують повертатися в Україну навіть коли бойові дії припиняться.





Серед бажаючих оселитися в Польщі назавжди переважає працездатне населення. З числа біженців вікової категорії 18-24 роки відмовляється повертатися додому близько 29%, а в групі українців 24-34 років такий вибір зробили понад 26%. Молоді українці мріють знайти в Польщі роботу і переїхати остаточно.

Варто зазначити, що вплинути на рішення українців могли масштабні руйнування, яких зазнали їх рідні міста. Близько 71% з усіх опитаних біженців безпосередньо постраждали від військових дій та, вочевидь, мають серйозні моральні травми, а 36% – приїхали з регіонів, які зараз знаходяться під окупацією ворога. Тож не дивно що вони піддалися панічним настроям і не мають мотивації повертатися додому.

Натомість близько 58% переселенців з України, які зараз тимчасово проживають у Польщі, не готові відмовитися від батьківщини. Вони наразі не збираються повертатися додому, але лише через те, що в Україні все ще йде війна. Та після завершення бойових дій більшість таки вирушить у рідні краї і буде допомагати відбудовувати державу після війни.

Тим часом працьовиті українці, попри все пережите на батьківщині, не сидять склавши руки. Вони активно шукають роботу, не сподіваючись на державні виплати. Близько 78% висловили бажання вивчити мову, щоб знайти більш кваліфіковану та високооплачувану роботу. Тож навіть перебуваючи у Польщі в статусі біженців, українці намагаються принести максимальну користь країні, яка виявила до них гостинність та надала притулок.