В Украине заработал «фейковый» сайт ПриватБанка: можно потерять все деньги

Клиентов государственного ПриватБанка предупредили об опасной схеме, с помощью которой они пытаются обмануть. Мошенники создали «фейковую» страницу, на которую привлекают украинцев якобы с целью проверки их данных для начисления государственной помощи. Получив необходимую информацию, злоумышленники обворовывают счета клиентов.





В пресс-службе ПриваБанка рассказали, что мошенники 23 мая начали с помощью социальных сетей распространять сообщения о «проверке карт». Людей убеждали в необходимости прохождения такой сверки данных для получения государственных выплат.

Клиентам предлагали перейти по указанной в сообщении ссылке, которая вела прямо на поддельный сайт злоумышленников. Целью этого ресурса являлся сбор информации для входа в личный кабинет пользователя на сайте или в приложении банка.

В настоящее время руководство Привата уже обратилось за помощью к правоохранителям. Соответствующие государственные органы должны в ближайшее время ликвидировать мошеннический ресурс и все возможные аналоги.

Клиентам ПриватБанка подчеркнули, что вся информация о выплатах от государства сообщается только с помощью официальных ресурсов. Поэтому не стоит реагировать на подозрительные сообщения или переходить по неизвестным ссылкам, ведь таким образом можно всего за несколько кликов подарить злоумышленникам все свои сбережения.

Напомним, что схожие мошеннические схемы к клиентам украинских банков применяют уже не впервые. Однако во время войны количество таких случаев существенно возросло. Преступники используют тему предоставления материальной помощи переселенцам в качестве способа заманить украинцев на созданные сайты и получить данные их карт.

В частности, недавно одну из клиенток Привата мошенники обокрали более чем на 40 тыс. грн. Женщина подверглась обману и сама «вооружила» вора всей необходимой информацией для входа в свою учетную запись. В итоге осталась без денег на карте, да еще и с огромным кредитом.