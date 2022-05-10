Курс долара пішов у гору: що твориться в обмінниках

Курс долара в українських обмінниках станом на 9 травня сягнув ставки у 33,65 грн/дол. Хоча ще в середині квітня «бакс» можна було придбати орієнтовно за 31 грн/дол. У чому причина здорожчання іноземної валюти в Україні та що зараз впливає на коливання курсу.





На здешевлення долара у 20-х числах минулого місяця суттєво вплинула передсвяткова тенденція до продажу населенням своїх валютних заощаджень. Різниця між покупкою та продажем долара у квітні склала майже 250 млн. дол. Тож не дивно, що курс стабілізувався на рівні 31 грн/дол. Та одразу ж після Великодня долар у вітчизняних обмінниках подорожчав аж до 35 грн/дол.

У перших числах травня курс трохи стабілізувався на рівні 34 грн/дол, а в понеділок 9 травня опустився навіть до 33,65 грн/дол. Та в порівнянні із квітневою вартістю «зеленого», це вже досить велика ціна.

Не надто вплинув на формування курсу в обмінниках і дозвіл на продаж іноземної готівки у банках. Адже попри нижчий курс там діють певні обмеження, через що людям часто не вдається вполювати в офіційних фінустановах хоча б мінімальну суму для покупки. Тож українці залишаються вірними обмінникам, які своєю чергою можуть спекулювати курсом як їм заманеться.

Виправити ситуацію із курсом наразі може лише налагодження економічної ситуації в країні. Підтримка української економіки на прийнятному рівні наразі здійснюється переважно коштом міжнародної підтримки. Відомо, що у поточному місяці Міністерство фінансів очікує надходження на суму близько 2,5 млрд. дол з-за кордону, що однозначно допоможе стабілізувати гривню й знизити курс долара в Україні.

Підтримає фінансову систему й продаж військових облігацій держзайму, які наразі користуються великою популярністю у іноземних інвесторів. Протягом останніх двох місяців на таких цінних паперах, не дивлячись на їх низьку дохідність, вдалося заробити понад 65 млрд. грн до державного бюджету.