Від студента до пенсіонера: за що в Україні готові платити 80000 гривень в місяць

Водіям пропонують заробітну платню у 2000 доларів на місяць, але така робота підходить не всім. Робота стосується міжнародних перевезень. Під час війни це одна з найпопулярніших вакансій на сайтах з працевлаштування.

Сьогодні працюють багато транспортних компаній, деякі з них ведуть свої справи не зовсім легально. Тому краще перевіряти роботодавців, уважно читати умови трудових договорів. Інакше можна потрапити у халепу.

Роботодавець із Мукачево пропонує працювати на наступних умовах:

повна зайнятість;

наявність досвіду роботи мінімум 1 рік;

права категорії С;

закордонний паспорт нового зразка (з чіпом до тахографа).

На вакансію розглядають усіх кандидатів: від студентів до ветеранів АТО/ООС. Навіть у пенсіонерів є шанс влаштуватись на високооплачувану посаду.

На міжнародних перевезеннях дійсно можна непогано заробляти, але робота не для кожного. В першу чергу на таку вакансію не можуть влаштуватися військовозобов’язані. Також необхідно мати міцне здоров’я, всі щеплення та бути дійсно стресостійкою людиною. По-третє, необхідні мінімальні знання англійської мови, адже вона має статус міжнародної, тому всюди прийдеться нею спілкуватись. І на останок хотілося б додати, що насправді у трудовому договорі роботодавці можуть дописати багато вимог, яким людина може не відповідати. Це потім позначається на рівні зарплатні, її зменшують.

Не менш цікавий ніж список вимог до кандидатів і маршрут перевезень. Він пролягає через кордони Чехії, Франції та Італії. Роботодавець пропонує ставку від колеса євро/1 км, а також бонуси. Робота лише на вантажівках DAF LF. CF, MAN TGS. Гарантують офіційне працевлаштування. Немає відповіді лише на єдине питання — що саме за вантаж перевозитимуть, але дійсно умови непогані. Також на сайтах можна знайти оголошення де водіям пропонують і по сто тисяч гривень на місяць за аналогічну роботу.