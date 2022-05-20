Долар встановить новий рекорд вже найближчим часом: названо курси

Курс валют на міжбанку в останні кілька днів просто шаленіє. Долар виріс до 37 грн/дол, а євро – аж до 39 грн/євро. Однак експерти стверджують , що це лише початок. Вже за кілька тижнів на табло обмінників ми побачимо рекордну цифру 40 грн/дол. Та що найгірше – услід за курсом злетять всі ціни.





Песимістичний прогноз курсу долара та євро дав заступник очільника податкового комітету Ради Ярослав Железняк. Він пояснив, що така ситуація пов’язана перш за все із блокуванням експорту та, як наслідок, значним зменшенням обсягу митних зборів.

Нестачу грошей у бюджеті вимушений покривати Національний банк шляхом емісії. Адже це наразі єдиний спосіб скоротити розвив між доходами держави та її видатками. Та емісія це, по суті, просто друк більшої кількості купюр, який не змінно тягне за собою ріст інфляції.

Нардеп також зазначив, що на сьогоднішній день у деяких областях України досі не розрахувалися із бюджетниками. Грошей просто немає, тож НБУ доведеться знову додруковувати купюри, суттєво знецінюючи нацвалюту.

Внаслідок такої складної ситуації на фінансовому ринку ріст курсу долара до 40 грн/дол – питання кількох тижнів. А вже за доларом підуть угору ціни на продукти харчування, товари першої необхідності і, звісно ж, пальне.

«Нам усім доведеться платити більше. Ось чому інфляцію і називають податком на бідність», – підсумував Железняк.

Нагадаємо, що на сьогодні долар в обмінниках можна придбати в середньому з 36,7 грн/дол, а євро – за 37,8 грн/євро. У офіційних фінустановах курс валют значно нижчий: долар вартує 32,18 грн/дол, а євро – 33,81 грн/євро. Та оскільки НБУ дозволяє банкам продавати лише стільки валюти, скільки ними було придбано, українцям все одно доводиться йти за доларами та євро в «дорогі» обмінники.