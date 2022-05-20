Польша массово зовет заробитчан: обещают хорошую зарплату и официальную работу

В Польше, после резкого уменьшения количества вакансий в марте, спрос на украинских заробитчан снова вырос. Работы достаточно и для мужчин, и для женщин. При этом зарплата для кандидатов без опыта и знания языка – от 23 тыс. грн в месяц.





Падение спроса на рабочих из Украины в первый месяц войны было связано с тем, что польские предприятия, которые имели связи с россией, были вынуждены снизить свои объемы производства из-за санкций. Такие проблемы возникли преимущественно у металлургических заводов, которые в марте сократили свой штат и уволили немало украинских заробитчан.

Однако спрос на мужчин, которые могут выполнять тяжелую физическую работу, возобновился уже через месяц. при этом многие украинцы поехали домой, чтобы вступить в ряды ВСУ. Поэтому все оставшиеся легко смогли и найти себе новую, не менее прибыльную работу.

Сейчас, из-за военных действий в Украине и отъезда большого количества работников сильного пола, в Польше все еще ощущается дефицит работников в сугубо мужских отраслях. В частности, украинцам несложно устроиться на работу в сфере строительства, автопрома, логистики и тому подобное. Зарплата за неквалифицированную физическую работу в Польше стартует от 23-25 тыс. грн. При этом украинцы работают полностью легально. Их оформляют на минимальную зарплату и иногда еще доплачивают часть денег «сверху».

Поскольку в Польше сейчас длится высокий сезон, многие работы предлагаются и женщинам из Украины. В сети можно найти немало вакансий на рыбных и мясных комбинатах, заводах по изготовлению деликатесов, складах интернет-магазинов и т.д. Достаточно работы и в области обслуживания, в частности, в гостиницах, кафе и ресторанах.

Женщинам из Украины за такую работу без образования и опыта платят приличную сумму – от 30 тыс. грн в месяц. Если же выучить язык и освоить более сложные виды работы даже на том же заводе – зарплата вырастет не менее 50 тыс. грн.