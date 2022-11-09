Українець виручив $500 за 1 копійку: як розпізнати скарб у своєму гаманці

Українець продав монету номіналом 1 копійка майже за пів тисячі доларів. За унікальний грошовий знак на одному з українських онлайн-аукціонів торгувалися десятки колекціонерів. Що ж особливого вони побачили у звичайній обіговій копійці?

1 копійка 1992 року випуску, якою ще донедавна українці розраховувалися за покупки, виявилася вкрай рідкісною. Вона належить до типу 1.35АА і відрізняється він інших ступінчастою верхівкою листка на аверсі, а також дрібними ягідками калини на реверсі.

У найдокладнішому каталозі вітчизняних монет «Стандартні монети України 1992-2014» авторства І. Коломійця зазначено, що 1 копійку різновиду 1.35АА можна зустріти раз на 30 тисяч екземплярів. Тож не дивно, що «з молотка» вона пішла аж за 17 556 грн.

Високу ціну монети пояснює і те, що зараз її практично неможливо придбати. Такий екземпляр навіть на найбільших аукціонах країни з’являється дуже рідко. Востаннє за монету зазначеного типу українські колекціонери мали можливість поторгуватися ще 3 роки тому. У 2019 році з онлайн-аукціону продали три такі копійки, і з того часу в продажі вони більше не з’являлися.

За даними профільного сайту monety.in.ua 1 копійка різновиду 1.35АА викарбувана у 1992 році оцінюється щонайменше в 11 тис. грн. Максимальна ж її вартість становить близько 15 тис. грн. Та, як бачимо, це не межа. Адже заповзятливому українцю за свій екземпляр вдалося виторгувати аж 17,5 тис. грн.

Експерти в галузі нумізматики стверджують, що знайти вартісну копійку в своєму гаманці може будь-хто. Та головне – зуміти розпізнати що у вас в руках скарб. Адже навіть професіонали часто плутають копійку різновиду 1.35АА з дешевшими 1.31АА чи 1.35АЭ. Тож перш ніж виставляти свою монету на продаж, варто проконсультуватися щодо її вартості з профільним спеціалістом або ж звіритися з каталогом.