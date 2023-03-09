В Україні 10 копійок оцінили у 800$: що особливого в цій монеті

В Україні унікальну монету номіналом 10 копійок продають аж за 29 тис. грн. Така захмарна ціна обгрунтована її неповторною особливістю. Під час виготовлення монети сталася помилка і її викарбували на заготовці для 1 копійки. В результаті вона має нехарактерний для свого номіналу сріблястий колір, а за право володіти цією монетою змагаються десятки колекціонерів.

Цінну монету продають на популярному українському онлайн-аукціоні Violity. Її власник зазначив, що монета була викарбувана у 2004 році. Також відомо, що:

її вага складає 1,47 грама;

виготовлена з нержавіючої сталі;

не має жодних дефектів;

не підлягала реставрації.

Які ще 10-копійкові монети можна дорого продати?

Нумізмати високо цінують деякі види монет номіналом 10 копійок і готові заплатити чималу суму, щоб додати хоча б одну з них у свою колекцію.

Наприклад цінними вважаються 10 копійок різновиду 1.14ГАк 1992 року карбування. Як повідомили спеціалісти профільного ресурсу «Монети-ягідки», таку монету можна продати за 10-14 тис. грн. Вона має такі особливості:

середній зубчик тризуба із потовщенням зверху;

букви «Ї» та «Н» з прямими верхівками (на інших монетах вони загнуті);

хвостик грона №3 довгий та тонкий;

на гурті є дрібна або груба насічка.

Також чимало колекціонерів полюють на 10 копійок різновиду 2.21ВАк 1992 року виготовлення. Така монета коштує від 8 до 10 тис. грн. Відрізнити її від інших можна за:

вузьким та гострим среднім зубчиком тризуба;

закритими 5-м та 7-м зерном третього колоска;

гроном №2, за формою схожим на тупокутний трикутник;

грубою насічкою на гурті.

Цікаво, що такі особливі і досить дорогі копійки українцям часто трапляються просто на вулиці. Також їх можна отримати з рештою в супермаркеті чи знайти в старому гаманці. Головне – зуміти розпізнати у здавалось би звичайній монеті справжній «скарб». Тоді щасливчику вдасться непогано підзаробити на своїй знахідці.