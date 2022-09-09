Стало відомо, чи збільшать мінімальну зарплату в Україні наступного року

В Україні у 2023 році не планують збільшувати мінімальну зарплатню. Після останньої цьогорічної підвишки у грудні 2022 року мінімалку зафіксують і не змінюватимуть принаймні до 2024 року. Це рішення буде закріплене Кабміном у проекті державного бюджету на майбутній рік.





Про долю мінімалки стало відомо від заступника голови Мінфіну Романа Єрмоличева. Він зазначив, що в уряді досі триває обговорення найважливіших показників бюджету. Проте перевагу міністри віддають сферам безпеки та оброни. Також одним з пріоритетів зараз є соціальна сфера. Адже українці, що отримують соцвиплати, під час війни потребують допомоги більше ніж будь-коли.

Єрмоличев підкреслив, про зменшення пенсій та інших соціальних виплат і мови не йде. Українці похилого віку та інші громадяни, що мають пільгові категорії і не можуть утримувати себе самостійно, продовжать отримувати свої виплати у повному обсязі. Ба більше, в Кабінеті міністрів збираються направити 5,5 млрд грн на придбання житла для ветеранів війни.

Регулярну та повнорозмірну виплату заробітної плати у владі пообіцяли також медикам та вчителям. При цьому їх мінімальна зарплатня у 2023 році буде відповідати розміру мінімалки станом на грудень поточного року. Адже в грудні 2022 року відбудеться планове підвищення мінімального доходу українців.

Заступник міністра фінансів також розповів про плани щодо зміни програми медичних гарантій. При цьому він запевнив українців, що основні медпослуги їм у будь-якому випадку будуть забезпечені.

Обговорили у Мінфіні й інші питання пов’язані із бюджетом на наступний рік. Зокрема в дискусії взяли участь представники українських профспілок та роботодавців, Міністерства економіки та Мінсоцполітики. З ними міністр фінансів з’ясував питання щодо фінансування вугільної промисловості, а також галузі культури та мистецтва.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський вже анонсував виділення мацже 1 трлн із бюджету 2023 року на безпеку та оборону країни.