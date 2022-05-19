С полок магазинов исчезла соль: что осталось в продаже

На днях с полок ряда украинских магазинов исчезла каменная соль. Вместо продукта отечественного производства потребителям приходится покупать то, что осталось в продаже. А это преимущественно морская соль импортных брендов.





Первым отсутствие на прилавках соли заметили жители Киева. В крупных столичных супермаркетах «Сільпо» и «Новус» за популярным продуктом уже и простил. А морской, розовой гималайской и других «экзотических» видов соли выбор просто огромен. Да и цены на импортную соль вполне приемлемы.

Однако вопрос остается: куда исчезла традиционная каменная соль от Артемсоли, к которой привыкли украинцы? А ведь еще на прошлой неделе ее было вполне достаточно.

Дело в том, что крупнейший в Украине производитель соли «Артемсоль» находится в Донецке в городе Соледар. А в Донецкой области, как известно, сейчас идут ожесточенные бои. Поэтому предприятие не может работать на полную мощность и, очевидно, испытывает определенные проблемы с транспортировкой своей продукции.

Так что гражданам, не успевшим запастись каменной солью, придется пока перейти на морскую. Стоит отметить, что морская соль для приготовления пищи вполне пригодна. Более того, она имеет богатый минеральный состав и считается более полезной, чем обычная каменная соль. Однако именно большое количество минералов делает этот вид соли совершенно не подходящим для консервации. Так что с закрутками на зиму украинцам пока придется подождать.

Напомним, что из-за оккупации части украинских территорий и похищения оккупантами украинского зерна, в правительстве было принято решение ограничить объем экспорта ключевых культур. В частности, речь идет о пшенице, рожь и гречихе. Эти продукты должны прежде всего обеспечить население страны и армию. В то же время без ограничений Украина будет экспортировать пищевые продукты, которых есть в избытке, например подсолнечное масло, кукурузу и т.д.