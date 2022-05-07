Сотни тысяч украинцев смогут получить денежную помощь от Европы и США раз в месяц

Около полумиллиона украинцев получат денежную помощь Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций. Такая возможность у переселенцев появилась благодаря заключению меморандума между главой офиса продовольственной программы ООН и Минсоцполитики Украины. О предоставлении дополнительных выплат украинцам на днях сообщила пресс-служба государственного ведомства.





Согласно упомянутому меморандуму внутренне перемещенные лица, принадлежащие к уязвимым категориям населения, будут получать дополнительные выплаты независимо от того, назначена ли им помощь по другим государственным программам.

Финансовая помощь ООН будет составлять 2220 грн для каждого из членов семьи. Однако она будет предоставляться не более чем трем лицам из одного домохозяйства. Получать такие выплаты социально незащищенные переселенцы могут в течение 3 месяцев.

Средства для ВПЛ будут поступать через сервис международных переводов Western Union. Получить их можно несколькими способами, в том числе и в отделениях Новой Почты. Для этого нужно всего лишь предоставить оператору отделения уникальный код, который должен прийти получателю в СМС-сообщении, а также документ, который удостоверяет его личность.

Напомним, что в Украине действует несколько программ помощи переселенцам. В частности, внутренне перемещенные лица имеют право получать от государства ежемесячные выплаты в сумме:

2 тыс. грн – на взрослого;

3 тыс грн – на ребенка или лицо с инвалидностью.

Специальную программу правительство ввело и для помощи предпринимателям, принимающим на работу внутриперемещенных лиц. Им выплачивают по 6,5 тыс. грн за одного трудоустроенного переселенца, то есть этот вид пособия эквивалентен минимальной заработной плате в Украине. Таким образом, власть компенсирует бизнесу расходы на оплату труда наемных ВПЛ.

Правда, некоторые частные предприниматели пытаются нажиться на программах социальной помощи. Они увольняют своих работников, чтобы нанять переселенцев и получать на них дополнительные выплаты от государства.