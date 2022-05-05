Украинцам усложнили въезд в Польшу: новые правила

Польские пограничники решили вернуть некоторые ограничения для уезжающих в страну на автомобилях украинцев. В частности, это касается тонированного стекла и страхового полиса. Такие новости украинцы услышали от своих соотечественников, которых за невыполнение вышеперечисленных правил не пропустили через границу.





Поэтому украинцам, которые едут в Польшу, запрещено иметь тонировку стекла более 10%. Такие ограничения касаются лобового стекла, а также передних боковых окон.

Следует отметить, что такие правила по тонированию были внедрены еще до войны. Но с 24 февраля они не действовали, так что украинцы успели отвыкнуть от этого ограничения и были не готовы, что из-за слишком темного стекла у них возникнут проблемы на границе.

Но автомобилистов возмутило не столько возвращение старых правил, сколько то, что об этом никто не предупредил. Некоторые ехавшие в Польшу украинцы узнали о нововведениях уже после того, как прошли украинскую границу. Поэтому им пришлось возвращаться и ехать на сервис, чтобы снять тонировку.

Еще одним условием, которое поляки решили восстановить для гостей из Украины, это наличие страхового полиса «Зеленая карта». Правда, об этом правиле украинцев недавно предупредил НБУ. Регулятор получил такую информацию от своих иностранных партнеров еще 28 апреля и предупредил отечественных автомобилистов о необходимости изготовления «Зеленой карты» перед выездом за границу.

Напомним, что с первого дня войны Польша гостеприимно открыла свои двери для украинских беженцев. Наши граждане могли совершенно свободно пересекать границу с внутренним паспортом, а в некоторых случаях вообще без каких-либо документов. Более 2 месяцев никаких ограничений к украинцам польские пограничники не применяли. Но сейчас, когда волна массовой миграции беженцев прошла, польская пограничная служба начала постепенно возвращать старые правила пересечения границы.