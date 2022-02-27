В Україні запрацювали нові правила роботи банків: що буде з грошима

В Україні у зв’язку із запровадження військового стану Національний банк встановив спеціальні правила роботи для вітчизняних банків. Відповідно до цих вимог головні фінансові установи вже скоригували правила обслуговування своїх клієнтів. Що ж буде з картками та вкладами українців?





Нові правила роботи банків

Згідно з рішенням НБУ банки зобов’язані:

забезпечити безперебійну роботу своїх відділень за умови відсутності загроз для громадян;

забезпечити своїм клієнтам доступ до їх сейфів;

виконувати безготівкові розрахунки без жодних обмежень;

постійно забезпечувати готівкою свої банкомати.

Своєю чергою Нацбанк пообіцяв українським банкам для підтримки їхньої ліквідності здійснювати не обмежені за сумою рефінансування. Їх строк наразі встановлений у межах одного року із можливістю продовження ще на 1 рік.

Обмеження для українських фінустанов

Для всіх банківських установ України введено наступні обмеження:

заборонено зняття готівки з рахунків у іноземній валюті;

обмеження на зняття коштів – 100 тисяч гривень на добу;валютний ринок України припинив роботу, дозволене лише придбання іноземної валюти у громадян;

курс долара Нацбанком зафіксовано на рівні 29,25 гривень за долар;

введено мораторій на міжнародні валютні операції;

припинено обслуговування рахунків резидентів Росії;

тимчасово припинено випуск екриптовалюти та її поширення.

Також з 25 лютого Національний банк України припинив усі операції з білоруською та російською валютами.

Особливості роботи ПриватБанку та monobank

ПриватБанк продовжує обслуговувати своїх клієнтів за допомогою додатку Приват24. Також без перебоїв, у режимі 24/7 функціонують банкомати та термінали державного банку. Для клієнтів, у яких закінчується строк дії карт, термін користування ними буде продовжено на строк 180 діб. Також Приват у ці складні часи повністю скасував для своїх клієнтів комісію за зняття кредитних коштів.

Тим часом monobank зменшив кредитні ліміти своїх карток до 10 тис. грн, а також заборонив транзакції коштів між рахунками та зняття готівки.

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