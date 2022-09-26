Як війна перекваліфікувала український народ

Українці активно змінюють роботу через війну. Багато хто пішов з офісу, або переїхав з окупованої території та почав життя з нуля. Щоб прогодувати родини тисячі людей взяли собі другу роботу, хтось відмовився працювати не повний робочий день і перейшов взагалі в іншу сферу. Опитування показало, що 51% фахівців, які лишилися своєї попередньої роботи вже шукають нові можливості у нових спеціальностях.

Опитування показали, що третина українців готові перейти в іншу спеціальність, щоб стати на ноги та почати працювати. Ще 29% найближчим часом планують перекваліфікуватись та почати працювати у новій галузі для себе.

Четверть всіх опитаних готові працювати руками, щоб вижити у час війни. Люди не цураються роботи у полі, на городі, на вулиці тощо. Це показує надзвичайну стійкість людей, які готові призвичаїтись до нових умов та жити у них.

На ринку праці сьогодні не все добре. Досить важко влаштуватись до нових підприємств. У найважчому становищі опинились педагоги, домашній персонал, представники автомобільного бізнесу, а також страхувальники та вчені. Лише 13,5% відсотків у теперішню кризу сказали, що не мають проблем із роботою та працевлаштуванням.

Після 24 лютого понад 40% громадян лишились роботи. Мова йде в першу чергу про жителів зруйнованих окупантами населених пунктів. На другому місті робітники з окупованих територій. Далі потрібно пам’ятати, що багато бізнесменів стали банкрутами та звільнили людей, яких наймали. Ще 22,5% залишаються працювати на старому місці, але отримують не повну заробітною платню.

Найпопулярніші нині спеціальності:

водій;

фермер;

садівник;

кухар.

Також завжди є попит на працівників з індустрії краси. В опитуванні взяли участь 2600 українців, всі є працівниками різних компаній в усіх регіонах України.