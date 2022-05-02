Очень неожиданно: известно, чего ждать от доллара и евро на этой неделе

Несмотря на то что Национальный банк Украины установил официальный курс валют, контролировать ставки обменников он не может. Банкам регулятор, конечно, запретил завышать цену валюты более чем на 10%. Но поскольку официальные финучреждения не могут продать иностранные наличные деньги больше, чем приобрели, украинцам бывает сложно купить у банка даже 100 дол. Поэтому 90% граждан все еще предпочитают обычные частные обменники.





Средние цены в обменниках крупнейших городов Украины пока далеки от банковских (31-32грн/долл), а от официального курса они отличаются еще больше – по крайней мере, на 15-20%. Например, в столице купить доллар в большинстве обменных пунктов теперь можно за 33,70-33,73 грн/долл. В Одессе, Запорожье и Днепре стоимость бакса – около 33,70 грн/долл. Чуть ниже цены во Львове – 33,26-33,29 грн/долл.

Но эксперты утверждают, что такой курс валют на черном рынке продержится недолго. Во-первых, цены на доллар и евро стабильно снижаются перед праздниками. В это время украинцам особенно нужны деньги и они конвертируют свои валютные сбережения. После Пасхи же спрос на иностранные наличные деньги снова ненадолго растет, что и произошло на прошлой неделе.

Во-вторых, широкой публике на днях стало известно, что власти собираются отменить бесплатное растаможивание автомобилей. Некоторые украинцы решили воспользоваться последним шансом купить машину со скидкой и начали скупать валюту, чтобы рассчитаться за свою покупку.

Однако действие обоих факторов, повлекших за собой удорожание доллара и евро, ослабевает с каждым днем. Послепраздничный опрос на валюту понемногу снижается, а с принятием закона об отмене таможенных льгот иностранные наличные деньги начнут еще стремительнее терять популярность. Вполне возможно, что первые сдвиги мы увидим уже на этой неделе, когда курс валют в обменниках медленно начнет падать, приближаясь к официальной.