В Украине задумали вернуть большие налоги и сборы

Смягченные условия налогообложения, которые были введены правительством лишь месяц назад и преследовали цель поддержать бизнес, сейчас хотят отменить. Зарегистрированный в Раде законопроект №7311 предлагает вернуть почти все довоенные налоговые ставки и требования к предпринимателям. То есть отечественному бизнесу снова придется на ходу перестраивать свою работу.





Печально известный документ, среди авторов которого председатель налогового комитета Совета Данило Гетманцев и глава комитета соцполитики Галина Третьякова, предлагает целый ряд не слишком приятных для украинцев изменений. В частности:

во время военного положения военный зверь составит 3%;

компании, перешедшие на упрощенную систему налогообложения 2% с оборота, снова обяжут платить НДС и пошлину при ввозе товаров из-за границы;

отменят льготы по уплате НДС, пошлины и акциза при ввозе из-за границы автомобилей, за исключением полноприводных внедорожников, выпущенных до 2017 года (на нужды ВСУ);

правило, позволяющее предпринимателям не платить налоги во время военного положения и 180 дней после его отмены, будет действовать только для жителей временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия.

Правда, есть и хорошие новости. В том же законопроекте №7311 депутаты предложили:

сохранить льготные налоги на топливо – без акциза и по НДС в 7%;

начислять пенсии переселенцам во время военного положения и еще 6 месяцев после его отмены без документов, на основе информации из госреестров.

Желание только через месяц после введения льгот снова повысить налоги во владелец кругах объясняют собственной ошибкой. В правительстве признают, что попытка поддержать бизнес путем уменьшения налоговых сборов оказалась неудачной. К тому же в результате такого шага государственный бюджет понес убытки на сумму более 400 млн. грн.

Но в результате этого неудачного эксперимента пострадает целый ряд бизнесменов, уже успевших привыкнуть к налогу в размере 2%. Им придется снова перестраивать свою работу, а возможно даже повышать цены.