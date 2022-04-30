Гороскоп на сьогодні, 30 квітня, для всіх знаків зодіаку

Щоденний гороскоп на GSMinfo: сьогодні, 30 квітня, в період Нового Місяця ідеально розпочинати життя з нуля. Проаналізуйте прожите, складіть плани на найближче майбутнє. Звільніться від старих зв’язків та звичок і, звичайно, налаштуйтеся на позитив.





♈ Овен

Овен, ви зараз перебуваєте в розпалі масштабного очищення. Дозвольте собі вирости з людей, місць та речей. Дозвольте собі вирости з того, що більше не служить вашому найвищому добру. Це природний перебіг життя. Тільки коли закінчується один цикл, може розпочатись інший. Але це не означає, що вам не доведеться мати справу з демонами болю та самотності. Але це не означає, що ви не відчуєте, що серце розривається на сто частин. Пам’ятайте, що Всесвіт насправді робить вам ласку. Вона допоможе вам пройти через це!

Космічна порада : не відмовляйтеся від пропозицій.

♉ Телець

Телець, ми завжди знаємо, що краще для нас і як поводитися в тій чи іншій ситуації. Це хаос зовнішнього світу, який заважає настроїтись на прояв глибокої мудрості. Сьогодні вас просять знайти тишу, незважаючи на безліч відволікаючих факторів. Відступити у свій священний простір і розпочати діалог зі своїм внутрішнім оракулом. Дозвольте відповідям прийти до вас через екстрасенсорні видіння та звукові вібрації. Рішення, яке ви прийматимете, може мати або не мати логічного сенсу, і це нормально. Вихід за межі свого розуму — ось секрет відкриття магії.

Космічна порада: налаштуйтеся на позитив.

♊ Близнюки

Близнюки, сьогодні вас просять поміркувати над санскритським виразом «неті-неті», який перекладається як «ні те, ні те». Ця філософія Адвайти спонукає нас наближатися до нашої істини за допомогою процесу заперечення. Тому замість того, щоб відкидати свої почуття або називати їх «негативними», запропонуйте їм місце за столом. Зрозумійте, звідки походять і що вони повинні сказати. Усвідомивши, чого ви не хочете, ви створите простір для досвіду, схожого на пригоду.

Космічна порада: гляньте на проблеми під іншим кутом.

♋ Рак

Рак, ми всі хочемо бути з особливою людиною, яка може надати нам безпечну гавань у бурхливому світі. Певний хтось, хто дивиться на нас, як на чаклунство, і нагадує нам про безмежний потенціал, який ми носимо у своїх кістках. Якщо ви ще не знайшли свою людину, вас просять довіряти часу у всьому у вашому житті. Щось нагадує, що вас готують до пригод! Що ви хочете робити, поки зірки не зійдуться, так це розмірковувати над золотими словами Румі: «Ваше завдання — не шукати кохання, а просто шукати і знаходити всі бар’єри в собі, які ви побудували проти нього».

Космічна порада: забудьте про дрібні причіпки.

♌ Лев

Лев, енергія молодика несе з собою надію, оптимізм і чаклунство. Все сходиться. Коли все починає виглядати настільки добре, рани з минулого, як правило, приходять до нас як випробування. Подолайте страхи, нагадуючи собі, що ви гідні того, що просите, і що все відбувається таємничим чином. Тобто так, як було задумано.

Космічна порада: проведіть час із коханими.

♍ Діва

Діва, на що ви не звертали надто багато уваги, то це на ваші захоплення. Речі, які привносять елемент радості та краси у повсякденне існування. Тож приділяйте час своїм хобі. Завітайте до танцювального класу, запишіться до гончарної майстерні. Зверніться в свій ковон, щоб організувати медитацію на молодик. Якщо це викликає посмішку на вашому обличчі, то ви на правильному шляху.

Космічна порада: пориньте у вир пристрасті.

♎ Терези

Терези, «щоразу, коли нам вдається любити без очікувань, розрахунків, переговорів, ми справді в раю». Зворушлива суфійська цитата, що нагадує вам про силу безумовного кохання. Це час налаштування на портал вашого серця. Час відпускання суджень та упереджень. Час прийняття себе, недоліків і решти, зберігаючи при цьому простір для того, щоб інші прийшли такими, якими вони є. Ви готові зануритися глибше в океан близькості та випробувати алхімію найвищого ладу.

Космічна порада: подумайте про своє здоров’я

♏ Скорпіон

Скорпіон, священні Писання та священні тексти можуть лише відвести вас дуже далеко. Є світ, що лежить за межами світу п’ять почуттів, і це світ, який відкривається для вас сьогодні. Отже, довіряйте баченням та завантаженням, які ви отримуєте, коли позбавляєтеся необхідності все раціоналізувати. У той же час, зверніть увагу на спонукання вашого серця. Якщо є форма ворожіння, яку ви покликані досліджувати, зараз настав час відкрити секретні портали.

Космічна порада: виявіть відповідальність у справах.

♐ Стрілець

Стрілець, пам’ятайте, коли у вас не було всього того, що у вас зараз? Знайдіть хвилинку, щоб визнати свій шлях і те, як далеко ви просунулися з того часу, як почали. Те, що вам даровано сьогодні, — це ріг достатку та впевненість у тому, що таємничі сили нагорі подбають і про ваші потреби, і про ваші бажання. Таким чином, сезон Тельця – це час, коли здоров’я ставиться в основу; поглиблення вашого зв’язку зі своїм тілом через ритуали турботи про себе.

Космічна порада: не приймайте критику всерйоз.

♑ Козеріг

Козеріг, настав ваш важливий момент. Момент, за який ви невпинно боролися. Так що не соромтеся претендувати на центральну сцену та зі смаком грати свою власну виставу. Ви заслуговуєте на кожен успіх, якого досягли прямо зараз. Зірки також закликають вас звернути увагу на впливових людей, з якими ви пересікаєтесь у цей момент. Встановлення правильних зв’язків допоможе вивести вашу кар’єру на новий рівень. Речі на романтичному фронті також виглядають добре для вас зараз.

Космічна порада: будьте прихильними до людей.

♒ Водолій

Водолій, ви займалися візуалізацією, як справжній митець. Ви мріяли про те, як виглядатиме завтра, і багато чого іншого. Але що ви робите, щоб активно змінити своє сьогодення? Як ви працюєте над досягненням цілей, які ви поставили перед собою? Настав час подолати розрив між «мрійником» та «діячем». Настав час сісти за кермо свого життя та зробити гігантський стрибок у майбутнє. Не варто недооцінювати силу безперервної дії.

Космічна порада: не відкладайте вирішення нагальних питань.

♊ Риби

Риби, від думок до речей. Від думок до діла. Ваше життя – це живий і дихаючий доказ вашої здатності закликати чудеса і творити разом із Духом. Більш того, ваші відносини з внутрішнім світом розквітають і стають джерелом великої радості та блаженства. Люди, які перебувають у серйозних відносинах, можуть відчути натхнення поглибити свій зв’язок, обмінятися кільцями та/або краще дізнатися про плем’я свого партнера!

Космічна порада: розберіться зі своїми почуттями.