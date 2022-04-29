Украинцев испугали новыми ценами на бензин и дизель

В Верховной Раде Украины на днях зарегистрировали новый законопроект, предусматривающий увеличение НДС и отмену нулевого акцизного налога на топливо. Такие законодательные изменения существенно повысят стоимость бензина и дизеля, чем поставят под удар промышленную, аграрную и даже военную отрасли Украины.





С помощью документа №7311 депутаты хотят по существу отменить все льготы, введенные правительством с целью снижения цен на топливо. Налог на добавленную стоимость, который больше месяца оставался на уровне 7%, снова взлетит до 20%. Не говоря уже об акцизе, который также прибавит большую сумму к стоимости бензина и дизеля.

Если предложенные авторами законопроекта изменения будут приняты, цены на топливо станут просто катастрофическими. Как отметил глава консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, в случае отмены налоговых льгот дизельное топливо и бензин подорожают как минимум на 10-12 грн/л. Если рассчитать стоимость горючего отталкиваясь от утвержденной Министерством экономики средней цены, за бензин придется платить около 45 грн/л, а за дизтопливо – 48 грн/л. Сейчас их стоимость составляет 34 и 39 грн/л соответственно.

С просьбой не согласовывать законопроект №7311 и сохранить льготы на топливо к власти, уже обратилась Украинская энергетическая ассоциация (УЭА). В своем письме представители организации отметили, что сейчас крайне важно удержать баланс на топливном рынке и не допустить повышения цен. Ведь в военное время горючее – это стратегический ресурс. Также в УЭА отметили эффективность законопроекта, который уменьшил налоговую нагрузку на топливный рынок. Так что таким образом удалось существенно снизить цены на бензин и ДТ.

Следует отметить, что уже сейчас некоторые АЗС не соблюдают рекомендации правительства и продают горючее по 40-45 грн/л. Так что на таких заправках в случае отмены льгот цены достигнут 52-55 грн за литр горючего.