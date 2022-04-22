В Украине урезали некоторые социальные выплаты
Помощь безработным уменьшится, но получить ее станет гораздо проще.
В Украине уменьшили максимальную сумму пособия по безработице. По новым требованиям она должна составлять не более полутора минимальных заработных плат, то есть 9750 грн. Ранее этот тип социальной выплаты был привязан к прожиточному минимуму, а максимальная его сумма равнялась 9924 грн.
Изменение размера пособия по безработице предусмотрено принятым 21 апреля законопроектом №7275. Согласно этому документу будет также упрощена процедура получения статуса безработного. Новые правила будут действовать во время военного положения и еще полгода после его отмены.
Закон предусматривает следующие нововведения:
- выплата пособия безработному прекращается, если он более 30 суток находится за пределами Украины;
- максимальная сумма пособия по безработице равна 1,5 минимальной зарплаты;
- для получения выплат не требуется личное присутствие гражданина в центре занятости. При этом безработный должен сообщить о своем текущем статусе любым удобным способом, например, по телефону);
- безработные жители временно оккупированных регионов или территорий, где ведутся боевые действия, не лишаются своего статуса и пособия по безработице;
- переселенцам без документов предоставляется статус безработного по упрощенной процедуре, без выполнения всех требований, которые были необходимы в мирное время;
- сумму выплат таким гражданам определяют по данным о них в государственных реестрах и базах данных;
- органы исполнительной власти должны решить вопрос с предоставлением статуса безработного внутренне перемещенным лицам с действующими трудовыми договорами, которые по определенным причинам не были расторгнуты.
Кроме того, Кабинету министров разрешили внедрять и другие программы поддержки переселенцев, безработных, а также работодателей, которые нанимают их на работу. Например, власть может:
- выплачивать работодателю, нанимающему внутренне перемещенных лиц, компенсацию за оплату труда таким сотрудникам (чаще всего это компенсация минимальной зарплаты);
- оказывать финансовую поддержку безработным в организации собственного бизнеса, если они изъявили такое желание.