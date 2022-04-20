Банки будут взимать проценты с украинцев: monobank уже начал

Несмотря на то, что военное положение в Украине все еще продолжается, некоторые банки приняли решение отказаться от «кредитных каникул». В частности, monobank уже начал начислять проценты на долги своих клиентов по кредитам. Смену политики популярного банка украинцы встретили мягко говоря без восхищения.





Клиентка Моно Инна Звягинцева, из-за военных действий временно переехавшая за границу, с удивлением обнаружила, что банк снова начал начисление процентов да еще и начислил их задним числом. Женщина утверждает, что к сумме долга добавили комиссию за срок с января по апрель, захватив также льготный март, за который банк обещал вообще ничего не взимать.

Клиентка попросила о реструктуризации задолженности, объяснив, что пока не имеет дохода, ведь ее бизнес в Киеве из-за войны не работает. Но в monobank пойти на встречу отказались.

«Понимаем, что сейчас сложное время. Однако мы действуем согласно постановлению Национального банка», – ответили женщине в службе поддержки.

Сотрудники банка также подчеркнули, что и так значительно смягчили кредитные условия. В частности, в Моно уменьшили процент за просрочку по кредиту до 1,6%, то есть почти вдвое. Штрафы и пеню банк также временно отменил.

Стоит отметить, что и в государственном ПриватБанке кредитные каникулы продержались недолго. Проценты начали начислять с апреля, по аналогии с Монобанком отменив пеню и штрафы. Проценты за долг по кредитке в Привате также снизили – до 1,7%.

Однако далеко не все финансовые учреждения Украины отказались от обещанных на время войны льгот. В частности, еще один государственный банк Укргазбанк продолжил действие «кредитных каникул» в их первоначальном формате и даже словом не обмолвился о возобновлении начисления процентов на задолженность. Причем таких правил в банке планируют придерживатся вплоть до отмены военного положения в стране.