Масові звільнення та скорочення: що відбувається на ринку праці в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні вітчизняний ринок праці зазнав разючих змін. Близько половини українців звільнили, скоротили, або ж відрядили у відпустку за власний рахунок. Ще частині громадян суттєво зменшили оклад.





Статистичні дані свідчать, що близько 78% українських компаній за півтора місяці війни прийняли ті чи інші непопулярні рушення по відношенню до своїх підлеглих. Зокрема:

16,5% з них звільнили частину працівників;

10% – відправили у неоплачувану відпустку;

25% – зменшили зарплатню.

Експерти зазначають, що наразі український ринок переживає найбільшу кризу за останнє десятиліття. І це пов’язано не лише з масовими звільненнями, але й зі зменшенням кількості вакансій. Адже згідно з даними популярних кадрових порталів кількість пропозицій від роботодавців скоротилася аж у 30 разів. Через це роботодавці отримали змогу перебирати кандидатами та по суті керувати ринком праці.

Своєю чергою спеціалісти, що залишилися без роботи, змушені погоджуватись на меншу зарплатню та підлаштовуватися під всі умови роботодавця, аби лише отримати місце. Знизити свої запити щодо зарплатні наразі готові майже 65% кандидатів. Тим часом у вакансіях на сайтах з пошуку роботи переважно пропонують на 10-25% менший оклад, ніж до війни.

Щоб мати хоч якийсь стабільних дохід чимало спеціалістів змушені йти на крайнощі та пропонувати свою кандидатуру на роботу значно нижчої кваліфікації. Адже залишитися без грошей у такий скрутний час ніхто не хоче.

Що ж стосується кількості вакансій по регіонам країни, то найперспективнішими є східні та центральні області. Чимало кандидатів готові поборотися й за роботу на безпечному Заході, наприклад у Львові, Ужгороді чи Івано-Франківську. Тим часом на сході, де зараз ведуться активні бойові дії, та щойно деокупованій півночі України працевлаштування наразі є практично неможливим.