Усім по 1000 гривень за зелений сертифікат! Нове розпорядження президента набуде чинності 19 грудня

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що всі українці, які отримали 2 дози щеплення та мають “зелений сертифікат” отримають по 1 тисячі гривень. Подивитись виступ очільника держави можна на його офіційній сторінці в Instagram.





Новину українці прийняли неоднозначно: вакциновані раді такому подарунку, а противники щеплень гніваються на уряд, та називають такі дії підкупом. Загалом на програму “заохочень” із бюджету країни буде виділено понад 6 млрд. гривень.

Як отримати 1000 за вакцинацію від коронавірусу?

Володимир Олександрович Зеленський у своєму офіційному звернені наголосив, що кошти дійдуть до кожного вакцинованого громадянина. Їх можна буде отримати через додаток “Дія”. Оскільки не всі українці мають сучасні смартфони, то про них теж подбають. Вже зараз обговорюють питання, як передати кошти тим, хто не має доступу до інтернету.

Загалом виступ був інформативний. Захворюваність на коронавірус зменшилась на 13%. Уперше за весь час такі гарні новини. Та для повного подолання загрози важливо, щоб кожен громадянин зробив щеплення.

Сьогодні в Україні щеплення проводять такими вакцинами: Astra-Zeneca, Moderna, Coronavac, Pfizer.

На що можна витратити 1000 гривень?

Готівкою чи на картку? Багатьох цікавить питання — яким чином можливо отримати тисячу гривень на оздоровлення, туризм чи відпочинок. Президент розповів, на що зможуть витратити кошти українці. Ними можна розпорядитися наступним чином:

витратити на спортзал або ж фітнес-клуб;

придбати авіаквиток, чи квиток на потяг у межах України;

сходити у кіно;

відвідати музеї та театри.

Ініціатива дуже сподобалась молоді, особливо студентам. Кошти стануть доступними з 19 грудня (на день святого Миколая).

Тим, хто живе у віддалених населених пунктах, у селах порядок зарахування 1000 гривень на разі визначається.