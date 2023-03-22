Винятки із правил: для кого підвищення пенсійних виплат у 2023 році не передбачено
У березні, після індексації пенсійних виплат, більшість українських пенсіонерів відчули підвищення пенсій. Водночас, деякі громадяни не отримали жодної надбавки до своїх пенсійних коштів.
Деякі пенсіонери очікують підвищення пенсійних виплат з квітня. Тим не менш, існують певні групи громадян, які не побачать жодного підвищення.
Очікується, що понад 10 мільйонів українців отримають доплати до пенсій, причому деякі українці вже отримали свої оновлені виплати.
У 2023 році індексація пенсійних виплат не торкнеться наступних категорій громадян:
- Працюючі пенсіонери з обмеженим страховим стажем та розрахунковим розміром пенсії менше 2100 гривень.
- Колишні працівники органів прокуратури.
- Громадяни, розмір пенсії яких перевищує максимально можливий розмір, передбачений українським законодавством (наразі максимальний розмір пенсії в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку, що становить 20 930 гривень).
- Особи, які отримують щомісячне довічне грошове утримання, наприклад, судді.
Хоча більшість українських пенсіонерів виграли від нещодавньої індексації пенсійних виплат, важливо визнати, що певні групи не відчують жодних підвищень. Як наслідок, в Україні може виникнути нерівність у фінансовій підтримці, що надається різним категоріям громадян.
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