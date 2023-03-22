Винятки із правил: для кого підвищення пенсійних виплат у 2023 році не передбачено

У березні, після індексації пенсійних виплат, більшість українських пенсіонерів відчули підвищення пенсій. Водночас, деякі громадяни не отримали жодної надбавки до своїх пенсійних коштів.

Деякі пенсіонери очікують підвищення пенсійних виплат з квітня. Тим не менш, існують певні групи громадян, які не побачать жодного підвищення.

Очікується, що понад 10 мільйонів українців отримають доплати до пенсій, причому деякі українці вже отримали свої оновлені виплати.

У 2023 році індексація пенсійних виплат не торкнеться наступних категорій громадян:

Працюючі пенсіонери з обмеженим страховим стажем та розрахунковим розміром пенсії менше 2100 гривень. Колишні працівники органів прокуратури. Громадяни, розмір пенсії яких перевищує максимально можливий розмір, передбачений українським законодавством (наразі максимальний розмір пенсії в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку, що становить 20 930 гривень). Особи, які отримують щомісячне довічне грошове утримання, наприклад, судді.

Хоча більшість українських пенсіонерів виграли від нещодавньої індексації пенсійних виплат, важливо визнати, що певні групи не відчують жодних підвищень. Як наслідок, в Україні може виникнути нерівність у фінансовій підтримці, що надається різним категоріям громадян.