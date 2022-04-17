Лікар розповів, як впливає на чоловічу потенцію та фертильність носіння телефону у кишені штанів

Сучасні люди не розлучаються з гаджетами ні на секунду. І якщо подумати, то більшість, а особливо чоловіки, носять телефони у кишенях штанів. І тут на думку приходять страшилки з дитинства, коли мама чи бабуся говорили, що мовляв смартфон — це радіація та небезпека. Постійне його тримання неподалік статевих органів може призвести до безпліддя у чоловіків, адже псується якість сперми. Лікар уролог-андролог розповів, чи є в цьому твердженні хоча б доля правди, та чи дійсно треба задуматись над тим, де ви тримаєте свій девайс.





Жодної небезпеки для потенції чи фертильності смартфон не несе

Прокоментував дане твердження та розвіяв побоювання сильної статі, висококваліфікований уролог-андролог. Він запевняє, що безпліддя, чи будь-які інші проблеми з чоловічим здоров’ям, абсолютно ніякого відношення до гаджетів не мають. Шкоду могли принести лише стародавні кнопочні телефони, які виділяли радіохвилі високої інтенсивності. Цієї енергії було достатньо, щоб нагрівати сам телефон та тканини навколо нього. Оце дійсно було трохи шкідливо, і такі телефони не рекомендують носити в кишенях. Але їх наразі вже майже не існує. Сучасні гаджети, якими користуються всі, подібної шкоди не несуть.

Подібні висновки висунули вітчизняні та закордонні науковці

Ця тема багато досліджувалася та вивчалася як в країнах СНГ, так і в Європі та США. У сучасному світі дійсно є велика проблема з народжуваністю. Молоді люди все частіше отримують діагноз “Безпліддя”, причому проблеми є як у жінок, так і чоловіків. Однак за результатами багатьох досліджень, смартфон, а тим паче його носіння у кишені, тут ні причому.

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