Врач рассказал, как влияет на мужскую потенцию и фертильность ношение телефона в кармане брюк

Современные люди не расстаются с гаджетами ни на секунду. И если подумать, то большинство, особенно мужчины, носят телефоны в карманах брюк. И тут в голову приходят страшилки с детства, когда мама или бабушка говорили, что смартфон — это радиация и опасность. Постоянное его держание около половых органов может привести к бесплодию у мужчин, ведь портится качество спермы. Врач уролог-андролог рассказал, есть ли в этом утверждении хотя бы доля правды, и действительно нужно ли задуматься над тем, где вы держите свой девайс.





Никакой опасности для потенции или фертильности смартфон не несет

Прокомментировал данное утверждение и развеял опасения сильного пола высококвалифицированный уролог-андролог. Он уверяет, что бесплодие или какие-либо другие проблемы с мужским здоровьем абсолютно никакого отношения к гаджетам не имеют. Ущерб могли принести только древние кнопочные телефоны, выделявшие радиоволны высокой интенсивности. Этой энергии было достаточно, чтобы нагреть сам телефон и ткани вокруг него. Это действительно было немного вредно, и такие телефоны не рекомендуют носить в карманах. Но их уже почти не существует. Современные гаджеты, которыми пользуются все, подобного вреда не несут.

Подобные выводы выдвинули отечественные и зарубежные ученые

Эта тема много исследовалась и изучалась как в странах СНГ, так и в Европе и США. В современном мире действительно есть большая проблема с рождаемостью. Молодые люди все чаще получают диагноз “Бесплодие”, причем проблемы есть как у женщин, так и у мужчин. Однако по результатам многих исследований, смартфон, а тем более его ношение в кармане, здесь ни причем.

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