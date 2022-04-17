В заложниках Ощадбанка: переселенец из Харькова рассказал, как не может пользоваться своими же деньгами

Ссоры между банками и их клиентами – явление очень частое. Всегда кого-то, что-то не устраивает. Но иногда банки действительно не правы, и их действия не слишком поддаются логике.





В частности, на днях мужчина пожаловался на работу Ощадбанка. Мол, учреждение не отдает ему его же собственные средства, потому что срок действия карты истек. Усложняет ситуацию и тот факт, что карта была выпущена в Харькове, где и открывался счет. Сам же мужчина сейчас во Львове, куда переехал от боевых действий. Как развивается эта ситуация? Рассказываем.

Мужчина приравнял Ощадбанк к Средневековью

Потерпевший написал на сайте Минфина о своей истории, которая кстати еще не завершилась. Оказывается, что пользоваться счетом через мобильный банкинг невозможно. Карта заблокирована и ее нужно перевыпустить. Оформить такую ​​же карту в любом другом отделении Ощадбанка вне Харькова, в том же Львове, почему-то тоже невозможно. Карта уже выпущена и ждет клиента в харьковском отделении. Выпустить другую не могут. Снять деньги в отделении, предъявив паспорт и финансовый номер, тоже никак. Вот будет карточка – тогда приходи. Мужчина жалуется, что банк буквально удерживает его в заложниках. Если дословно, то он написал следующее: «Проблема в том, что банк фактически держит меня в заложниках — в любом другом случае я бы давно закрыл счет и забыл об этом страшном сне. Мегатупые процедуры и бизнес-процессы родом из Средневековья. Меганекомпетентные операторы горячей линии, начинающие цитировать свои скрипты вместо того, чтобы отвечать на вопросы по существу. Мегабезразличный подход к клиенту», — высказался клиент.

Ощадбанк решил продолжить переписку в личных сообщениях

После огласки этой истории представители Ощадбанка написали клиенту, что готовы еще раз рассмотреть его ситуацию. Мол перевыпустить карточку возможно, и его средства, конечно, никуда не пропадут. Продолжить диалог предложили в приватной переписке.

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