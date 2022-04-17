В заручниках Ощадбанку: переселенець з Харкова розповів, як не може користуватися своїми ж грішми

Сварки між банками та їх клієнтами — явище дуже часте. Завжди когось щось не влаштовує. Та інколи, банки дійсно не праві, і їхні дії не надто піддаються логіці.





Зокрема, на днях чоловік поскаржився на роботу Ощадбанку. Мовляв, установа не віддає йому його ж власні кошти, через те, що термін дії картки минув. Ускладнює ситуацію й той факт, що картка була випущена у Харкові, де й відкривався рахунок. А сам чоловік зараз у Львові, куди переїхав від бойових дій. Як розвивається ця ситуація? Розповідаємо.

Чоловік прирівняв Ощадбанк до Середньовіччя

Потерпілий написав на сайті Мінфіну про свою історію, яка до речі ще не завершилася. Виявляється, що користуватися рахунком через мобільний банкінг неможливо. Картка заблокована і її треба перевипустити. Оформити таку ж картку у будь-якому іншому відділенні Ощадбанку поза межами Харкова, в тому ж Львові, чомусь теж неможливо. Картка мовляв вже випущена і чекає на клієнта у харківському відділенні. Випустити іншу не можуть. Зняти гроші у відділенні пред’явивши паспорт і фінансовий номер, теж ніяк. От буде картка — тоді приходь. Чоловік скаржиться, що банк буквально тримає його у заручниках. Якщо дослівно, то він написав наступне: “Проблема в тому, що банк фактично тримає мене в заручниках — в будь-якому іншому випадку я вже давно закрив би рахунок і забув про цей страшний сон. Мегатупі процедури і бізнес-процеси родом із Середньовіччя. Меганекомпетентні оператори гарячої лінії, які починають цитувати свої скрипти замість того, щоб відповідати на запитання по суті. Мегабайдужий підхід до клієнта”, — висловися клієнт.

Ощадбанк вирішив продовжити листування в особистих повідомленнях

Після розголосу цієї історії, представники Ощадбанку написали клієнту, що готові ще раз розглянути його ситуацію. Мовляв перевипустити картку можливо, і його кошти звісно ж нікуди не пропадуть. Продовжити діалог запропонували у приватному листуванні.

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